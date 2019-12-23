الحكمة النيابية: لن نصوت إلا على الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات بقانون الانتخابات

وقال الساري في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "مجلس النواب سيعقد، اليوم، جلسة مهمة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب".

وأضاف :"نؤكد على موقفنا السابق باننا ندعم خيار التصويت الفردي ودائرة انتخابية واحدة بنسبة ١٠٠ بالمئة وهذا سيعطي الفرصة الاكبر للمستقلين كما انه سيعطي للمرشحين فرصة ان يكونوا قريبين من ناخبيهم وستكون المبالغ للحملات الانتخابية اقل كما سيسهم بان يكون المجلس القادم اقرب بالتمثيل للجماهير على مستوى المحافظة ونعتقد ان هذا هو الخيار الاقرب للتطبيق ويتماشى مع توجيهات المرجعية".



وشدد الساري، :"لن نصوت الا على دوائر متعددة لكل مقعد دائرة انتخابية واحدة والترشيح بقوائم فردية وعلى اعلى الاصوات".