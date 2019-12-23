الحكمة النيابية: لن نصوت إلا على الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات بقانون الانتخابات

أكد رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري، الاثنين، أن كتلته لن تصوّت إلا على الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات بقانون الانتخابات.
وأضاف :"نؤكد على موقفنا السابق باننا ندعم خيار التصويت الفردي ودائرة انتخابية واحدة بنسبة ١٠٠ بالمئة وهذا سيعطي الفرصة الاكبر للمستقلين كما انه سيعطي للمرشحين فرصة ان يكونوا قريبين من ناخبيهم وستكون المبالغ للحملات الانتخابية اقل كما سيسهم بان يكون المجلس القادم اقرب بالتمثيل للجماهير على مستوى المحافظة ونعتقد ان هذا هو الخيار الاقرب للتطبيق ويتماشى مع توجيهات المرجعية".
وشدد الساري، :"لن نصوت الا على دوائر متعددة لكل مقعد دائرة انتخابية واحدة والترشيح بقوائم فردية وعلى اعلى الاصوات".
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