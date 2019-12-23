بالوثائق.. تواقيع برلمانية لتعديل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب

تنشر الخليج 365، بالوثائق، تواقيع لعدد من أعضاء البرلمان لتعديل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب والذي من المؤمل التصويت عليه في جلسة اليوم الاثنين.

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