الحكيم: نتوسم خيرا بمجلس المفوضين الجديد

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، عن تفاؤله باختيار مجلس المفوضيين الجدد، فيما أوضح بالقول :" نتوسم خيرا بالمجلس". وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نتوسم خيراً بان يكون مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي تم اختيار اعضائه وتفويضهم من قبل مجلس القضاء الاعلى فاتحة خير على فصل جديد نشهد فيه ترصين اسس الممارسة الديمقراطية في العراق".



وأعرب عن "أمله بأن تحقق المفوضية تطلعات ابناء شعبنا من خلال نزاهتها واستقلاليتها ومهنيتها بعيداً عن المؤثرات والضغوط ليصل من يستحق عبر صناديق الاقتراع الى مركز القرار".

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