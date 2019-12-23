خلية ادارة الأزمات تتخذ اجراءات احترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية المتوقعة

عقدت خلية ادارة الأزمات المدنية، الاثنين، جلستها الطارئة لإتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية خلال الفترة المقبلة.
واتخذت الخلية، التي يرأسها مدير مكتب رئيس الوزراء وبحضور وكلاء الوزارات المعنية ورئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي، العديد من التوصيات المتعلقة بتصريف السيول القادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية باتجاه الاهوار او البحيرات للاستفادة منها وعدم اضاعة اية واردات مائية .
وبين وكيل وزارة الموارد المائية خلال الاجتماع ان "الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتسهيل مرور الموجات الفيضانية عن طريق رفع جميع الترسبات في القنوات المؤدية الى بحيرة الثرثار وبقية البحيرات".
ودعت خلية ادارة الأزمات "المواطنين والمتظاهرين في المحافظات الى التعاون التام مع أجهزة الدولة المعنية وتأمين عمل موظفي دوائر وزارة الموارد المائية والبلديات والدوائر الاخرى وعدم التجمع امامها ووضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار وتمكين الموظفين والدوائر المعنية من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في التهيؤ لمواجهة السيول".
ونبهت الخلية الى "احتمالية هبوب عواصف في الزاب قد تؤدي الى ارتفاع كبير بمنسوب المياه في نهر دجلة، حيث ستكون جميع وزارات الدولة والجهات ذات العلاقة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتجاوز الأزمة في حالة حدوثها".
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