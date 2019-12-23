الاعرجي: ‏الفراغ الدستوري كذبة والحكومة ستبقى لتصريف الاعمال

وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، موضوع الفراغ الدستوري بأنه "كذبة" كون النظام السياسي في العراق "نظاما برلمانياً"، في حين أكد ان الحكومة ستبقى لتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، إن "الفراغ الدستوري كذبة طالما أن النظام في العراق برلمانياً، وأن دورته الحالية لم تنتهِ وفقاً للمدد الدستورية".
وأوضح الاعرجي، أن "الحكومة ستبقى لتصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة".
ويرى المراقبون أن المهلة التي حددها الدستور العراقي لاختيار رئيس للحكومة بعد المستقيل عادل عبد المهدي انتهت اليوم الاثنين 23 كانون الاول، ليدخل العراق في ما وصفوه "فراغ دستوري" وسط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق في بغداد وجنوب العراق.
وأوضح الاعرجي، أن "الحكومة ستبقى لتصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة".
ويرى المراقبون أن المهلة التي حددها الدستور العراقي لاختيار رئيس للحكومة بعد المستقيل عادل عبد المهدي انتهت اليوم الاثنين 23 كانون الاول، ليدخل العراق في ما وصفوه "فراغ دستوري" وسط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق في بغداد وجنوب العراق.
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