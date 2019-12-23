قائد مكافحة إرهاب السليمانية: التظاهرات جنة داعش واعياد ميلاده

وقال الطالباني في حوار مع قناة "بي بي سي"، إن "تنظيم داعش ينشط نفسه كما كان يفعل تنظيم القاعدة"، مبينا أن "لديهم تقنيات أفضل وأساليب أفضل وأموال كثيرة اكثر من القاعدة تحت تصرفهم ولذا يمكنهم شراء المركبات والأسلحة والمواد الغذائية والمعدات، اما من الناحية التكنولوجية ، فهم أكثر ذكاءً ومن الصعب طردهم".وأضاف، أن "انشطة داعش تتزايد ونعتقد ان مرحلة اعادة البناء قد انتهت"، مبينا أن "الخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد قد خلفت الكثير من الاراضي (المتنازع عليها) وقد استغلت داعش هذا الوضع والمناطق المحاذية للحدود الايرانية في ديالى الى الموصل والحدود السورية منحت لهم حرية الحركة والسفر في تلك المناطق ".

وبشأن مدى تأثير التظاهرات التي تشهدها البلاد على الوضع الأمني، اعتبر طالباني أن التظاهرات "هي الجنة او اعياد الميلاد التي جاءت مبكرة الى داعش"، مشيرا الى أن التنظيم "يستغل الشعور بالعزلة بين المسلمين السنة" على حد تعبيره.



وتشهد العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.