قيادي في سائرون: السهيل لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء

نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين، الأنباء بشأن إمكانية الاتفاق السياسي بالقبول بترشيح قُصي السهيل لرئاسة الحكومة، معتبراً أن السهيل "لا يصلح" لهذا المنصب.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موقف سائرون واحد ولن يتغير سواء كان المرشح السهيل أو غيره، ولن نقبل بمرشح حزبي، وإن هكذا طرح بالإصرار على ترشيح السهيل يعد ضرباً من الخيال وتجاوزاً على إرادة المرجعية والجماهير"، مضيفاً أن "سائرون لن تقبل بمرشح لا يتوافق مع رغبات وتطلعات المرجعية والمتظاهرين مهما كانت الضغوط داخلياً وحتى خارجياً، وأن السهيل لا يصلح لهذا المنصب لا الآن ولا في مرحلة مقبلة".



ودعا الربيعي القوى السياسية، إلى "اختيار شخصية كفوءة ومهنية ولم تنتمِ للأحزاب الحاكمة أو حتى قريبة منها مما يتيح لها العمل بشفافية عالية بعيدة عن ضغط الأطراف السياسية ولن تكرر اخطاء الماضي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن"، محذراً في الوقت ذاته من "أن إصرار تحالف البناء على تمرير السهيل سيؤدي إلى مشاكل قد لا تحمد عقباها ويتسبب بإراقة المزيد من الدماء".