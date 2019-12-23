القضاء الاعلى يصدر بيانا بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات

اصدر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، بيانا بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اجرى اليوم الاثنين القرعة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ونائب ممثل الامين العام للامم المتحدة اليس وولبول ووسائل إلاعلام".
واضاف ان ""القرعة التي اشرف عليها بشكل مباشر ممثلي الامم المتحدة اسفرت عن فوز خمسة قضاة يمثلون عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان وهم القضاة السادة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد"، مشيرا الى انه "نتيجة القرعة فاز المستشارون إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة، فيما لم يتم اجراء القرعة الخاصة بالقضاة من اقليم كردستان وعددهم (2) حسب القانون بسبب عدم ارسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة".
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