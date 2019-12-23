متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج الزعفرانية ببغداد 'صور'

وقال مصدر امني، لـ الخليج 365، إن متظاهرين غاضبين غالبيتهم من الشباب اغلقوا، صباح اليوم، مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية في بغداد، مشيرا الى حصول ازدجامات كثيفة وشلل في حركة السير.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.