متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج الزعفرانية ببغداد 'صور'

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اغلق متظاهرون غاضبون، صباح اليوم الاحد، مداخل ومخارج الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.
وقال مصدر امني، لـ الخليج 365، إن متظاهرين غاضبين غالبيتهم من الشباب اغلقوا، صباح اليوم، مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية في بغداد، مشيرا الى حصول ازدجامات كثيفة وشلل في حركة السير.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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