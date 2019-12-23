الناصرية بالصور.. متظاهرون يغلقون الجسور والطرق الرئيسة

وقال مراسل الخليج 365، في ذي قار إن متظاهرين غاضبيون اغلقوا صباح اليوم، الجسور والطرق الرئيسة في مدينة الناصرية عبر حرق الإطارات.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها ذي قار، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.