العراق يباشر بانتاج سيارات كريت وول

اعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن المباشرة بانتاج سيارات كريت وول اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال معاون مدير عام الشركة حسين احمد محمود في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم إنجاز (95%) من خط تجميع وإنتاج سيارات كريت وول الصينية وفق عقد المشاركة مع شركة نهج العراق".
واشار الى "وصول مكونات (30) سيارة بيك آب للمباشرة بعملية التجميع والانتاج للدفعة الاولى في شهر كانون الاول من العام القادم"، لافتا الى ان "هناك مقبولية في السوق العراقي لهذا النوع من السيارات".
وتابع ان "الشركة على تواصل دائم مع الشركات العالمية الرصينة لإنتاج سيارات تلبي متطلبات السوق والمواطن العراقي".
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