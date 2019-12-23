قطع جسور وطرق رئيسية في ذي قار وواسط

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن عددا من الجسور والطرق قطعت امام حركة السير في محافظتي ذي قار وواسط.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا صباح اليوم على قطع جميع الجسور في مركز ذي قار بواسطة حرق الاطارات".

Advertisements

واضاف ان "ذلك تسبب بتوقف حركة السير عبر هذه الجسور".

وفي واسط، اقدم متظاهرون على حرق اطارات وقطع عدد من الطرق في مركز المحافظة.