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قطع جسور وطرق رئيسية في ذي قار وواسط

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن عددا من الجسور والطرق قطعت امام حركة السير في محافظتي ذي قار وواسط.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا صباح اليوم على قطع جميع الجسور في مركز ذي قار بواسطة حرق الاطارات".

 

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واضاف ان "ذلك تسبب بتوقف حركة السير عبر هذه الجسور".

 

وفي واسط، اقدم متظاهرون على حرق اطارات وقطع عدد من الطرق في مركز المحافظة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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