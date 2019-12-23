كرستيان عن توقيعه مع ميمي: اتطلع للعمل مع الموهبة الافضل في اسيا

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2019-12-22 | 22:50
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وقع مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي "ميمي" مع وكيل اللاعبين الايطالي، المصري الجنسية كرستيان اميلي.
اميلي سيكون وكيل اعمال "ميمي" في الفترة المقبلة، حيث سيقوم بتسويق اللاعب في اوروبا وبالتحديد في ايطاليا، من اجل ايجاد فريق جديد له.
وكتب اميلي عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" قائلا: "اتطلع للعمل مع الموهبة الافضل في اسيا، مهند علي".
يذكر ان اميلي هو وكيل اعمال نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي علي عدنان.
وكتب اميلي عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" قائلا: "اتطلع للعمل مع الموهبة الافضل في اسيا، مهند علي".
يذكر ان اميلي هو وكيل اعمال نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي علي عدنان.
المحرر: محمد خليل
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