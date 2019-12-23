ريال مدريد يقع في فخ بيلباو ويتنازل عن الصدارة لبرشلونة

ريال مدريد سيطر على مجريات الشوط الأول، وكان أكثر خطورة وجاء التهديد الأول في الدقيقة 12 بعد عدة تمريرات من بين بنزيما وفينسيوس جونيور، ووصلت الكرة إلى الأخير وسدد الكرة في المرمى أبعدها الحارس في الوقت المناسب.وفي الدقيقة 19، وقفت العارضة بجانب الضيوف بعدما أبعدت تصويبة قوية من توني كروس بعد مراوغة أكثر من لاعب وتوغل بالكرة إلى منطقة جزاء أتليتك بلباو.

وجاء الرد السريع من بلباو في الدقيقة 20 عن طريق ويليامس الذي سدد تسديدة قوية، أبعدها كورتوا إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 32 أرسل رودريجو كرة عرضية إلى كريم بنزيما قابلها برأسية قوية تصدى لها الحارس.

وواصل ريال مدريد الضغط، وفي الدقيقة 33 استغل بنزيما خطأ الدفاع، وتوغل إلى منطقة جزاء الضيوف وراوغ الحارس، وسدد في المرمى أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.



الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول، وفي الدقيقة 55 ومن ركلة ركنية، كادت أن تعلن عن الهدف الأول لولا إبعادها من الوقت المناسب من الدفاع.

وفي الدقيقة 59 أرسل كروس عرضية، قابلها البديل ناتشو برأسية، ولكنها ارتطمت في العارضة.

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واستمر هيجان ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، وفي الدقيقة 86 تعاطف القائم من جديد مع بلباو، وتصدى لرأسية وتصل في يد الحارس بعد ذلك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 37 في المركز الثاني من جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

على الجانب وصل بلباو إلى النقطة 28 في المركز السابع وبفارق نقطة عن خيتافي صاحب المركز السادس.

