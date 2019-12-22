قطع طرق رئيسية في الديوانية وكربلاء 'صور'

اقدم متظاهرون في محافظتي كربلاء والديوانية، الاحد، على قطع عدد من الطرق الرئيسية. وقال مراسل الخليج 365، في كربلاء ان متظاهرين اقدموا على قطع السريع حي الرمضان بواسطة حرق الأطارات، كما تم حرق اطارات أمام جسر باب طويرج. واضاف ان مصادمات تجددت بين متظاهرين والقوات الأمنيه قرب مبنى محافظة بالحجار والمولوتوف. فيما اكد مراسل الخليج 365 بالديوانية ان متظاهرين قطعوا الطريق السريع بالاطارات المحروقة الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية. Advertisements وتابع انه تم غلق طريق الديوانية الحلة بحرق الإطارات أيضا، كما تم قطع طريق الديوانية النجف امام حركة السير.

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