قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاحد، تعازيه بوفاة العالم الجليل الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي.
وقال السيد السيستاني في برقية التعزية التي اطلعت الخليج 365، عليها "تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل العالم الجليل سماحة آية الله الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي (قدس سره)".
واضاف ان "فقد سماحته الذي كرس سنوات عديدة من عمره المباركة في سبيل خدمة الدين والعقيدة وسيما في مجال التأليف والتدريس وتربية الطلاب، يعتبر خسارة كبيرة".
وتابع "بهذه المصيبة نعزي الحوزات العلمية وسيما حوزة مشهد المقدسة ونعزي أولاده الكرام وسائر أفراد أسرته الكريمة، ونسأل الله تبارك وتعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات، ولذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد السيستاني: وفاة الخلخالي خسارة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.