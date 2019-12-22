مقتل حارس ليلي بهجوم مسلح غرب بعقوبة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن حارسا ليليا قتل بهجوم مسلح غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار مساء اليوم، باتجاه حارس ليلي في منطقة الكاطون غرب بعقوبة، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".