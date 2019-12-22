الموقف الامني في بغداد الان

كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف في العاصمة بغداد الان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في بغداد هو اتخاذ اجراءات امنية مشددة مع نصب نقاط تفتيش مؤقتة".
واضاف ان "هناك توافد للمواطنين الى ساحتي التحرير والخلاني"، مشيرا الى انه "في ساحة الوثبة تم حرق عدد من الاطارات وتسجيل سبع حالات اختناق بين صفوف المواطنين".
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