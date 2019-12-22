العشرات يتوافدون الى ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين بدأوا، مساء اليوم، الى ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "اجراءات امنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية ضمن العاصمة بغداد مع نصب نقاط تفتيش مؤقتة".