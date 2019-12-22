أفاد مصدر أمني، الاحد، بتوافد العشرات من المتظاهرين الى ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين بدأوا، مساء اليوم، الى ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "اجراءات امنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية ضمن العاصمة بغداد مع نصب نقاط تفتيش مؤقتة".
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتوافدون الى ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.