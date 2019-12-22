الشباب والرياضة النيابية تعد بتكريم منتخب المواي تاي داخل قبة البرلمان

وذكر بيان لاتحاد المواي تاي، أن "عليوي برفقة النائب حسين عرب، استقبل وفد منتخبنا الوطني عصر اليوم الأحد في مطار بغداد الدولي، حيث عبر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن سعادته ولجنته لما حققه اتحاد المواي تاي الذهبي كما اسماه نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ حسن الكعبي، مشيدا في الوقت ذاته بتحقيق العراق (8) ميداليات ملونة (2) ذهب و(3) فضة و(3) برونز في البطولة القارية، حيث وعد عليوي بتكريم الأبطال في اقرب فرصة ممكنة داخل مجلس النواب العراقي".ومن جانبه قدم رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك شكره وتقديره لرئيس لجنة الشباب والرياضة لأستقباله الأبطال، كما قدم علك شكره وتقديره للسادة اعضاء لجنة الشباب والرياضة النواب ديار برواري وبيداء وايضاً حسن كريم الكعبي الذي كان متواصل معهم قبل واثناء البطولة".

يذكر ان رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية كان على تواصل يومي ومستمر مع الوفد العراقي اثناء البطولة الآسيوية.

