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قطع الطريق المؤدي الى مطار النجف

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أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الأحد، بقيام مجهولين بقطع الطريق المؤدي إلى مطار المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجهولين أقدموا، اليوم، على قطع الطريق المؤدي إلى مطار النجف".

وتشهد محافظة النجف وعدد من محافظات الوسط والجنوب تظاهرات حاشدة منذ الاول من شهر تشرين الأول الماضي.

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