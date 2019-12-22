قطع الطريق المؤدي الى مطار النجف

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجهولين أقدموا، اليوم، على قطع الطريق المؤدي إلى مطار النجف".

وتشهد محافظة النجف وعدد من محافظات الوسط والجنوب تظاهرات حاشدة منذ الاول من شهر تشرين الأول الماضي.

