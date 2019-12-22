حرق اطارات وقطع الطرق المؤدية الى حقل الرميلة في البصرة

أفاد مصدر أمني، الاحد، بحرق اطارات وقطع الطرق المؤدية الى حقل الرميلة في البصرة.
وتشهد بغداد وعشر محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد، تخللها اعمال عنف وحرق مقرات للاحزاب، اسفرت عن مقتل المئات واصابة الالاف من المتظاهرين والقوات الامنية.
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