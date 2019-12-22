حرق اطارات وقطع الطرق المؤدية الى حقل الرميلة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على حرق مجموعة من الاطارات، فضلا عن قطع الطرق المؤدية الى حقل الرميلة".

وتشهد بغداد وعشر محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب باصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد، تخللها اعمال عنف وحرق مقرات للاحزاب، اسفرت عن مقتل المئات واصابة الالاف من المتظاهرين والقوات الامنية.