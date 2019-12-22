ثنائية ويليان تطفئ توهج توتنهام وتعيد تشيلسي الى سكة الانتصارات

دخل تشيلسي المباراة بأفضلية ساحقة، حيث سيطر على مجريات الشوط الأول مع تراجع غريب وغير مبرر لتوتنهام، والذي اكتفى لاعبوه بمتابعة مهارات الضيوف بدون رد فعل يذكر.

الدقيقة 12 شهدت الهدف الأول للبلوز بعد تسديدة نموذجية من ويليان، تبعه عدد من الفرص لتشيلسي مع ظهور وحيد لتوتنهام من عرضية لهاري كين سدد فيها الكرة بقوة خارج المرمى.



وفي الدقيقة 45 ارتكب الحارس جازانيجا خطأ فادحًا بعدما لم يفلح في الإمساك بكرة سهلة بل وباندفاعه المبالغ فيه ارتطم بماركوس ألونسو، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو التي احتسبت ركلة جزاء كان لها ويليان بالمرصاد مُعلنًا عن ثاني الأهداف.

في الشوط الثاني تدخل مورينيو سريعًا بإخراج إيريك داير وإشراك كريستيان إريكسن، ولكن الأمور لم تتحسن كثيرًا، وظل الفريق في حالة بطء لا توصف، في مقابل تحولات سريعة لتشيلسي كانت مصدر الخطورة في بعض الأحيان.



الدقيقة 62 أنهى سون على أي آمال لتوتنهام في العودة بعدما قام بركل روديجير في أعقاب تدخل عنيف بينهما، لتقرر تقنية الفيديو أن التدخل استحق البطاقة الحمراء، ليُكملوا السبيرز الديربي بعشرة لاعبين.

هدأت المباراة بصورة شبه كاملة، واصل توتنهام عجزه عن صناعة الخطورة، وتراجع تشيلسي واستحوذ سلبيًا على الكرة واكتفى ببعض اللدغات من المرتدات، لتنتهي المباراة على هذه الشاكلة ويظفر الفريق الأزرق بالثلاث نقاط.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي ليصبح 32 نقطة ويواصل احتلاله المركز الرابع، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد توتنهام عند النقطة 26 ويتراجع إلى المركز السابع.