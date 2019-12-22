رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في أبو صيدا

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاحد، بتجدد الاشتباكات في ناحية أبو صيدا. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "رغم الهدنة والاتفاق على ايقاف اطلاق النار في الموتمر الذي عقد بقيادة العمليات اليوم، تجددت الاشتباكات العشائرية". وأضاف أن "الاشتباكات أستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة".



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