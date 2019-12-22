مدرب الشباب السعودي: الشرطة فريق قوي.. لديه 7 لاعبين دوليين

وسيتواجه الفريقان على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في دور ربع النهائي، غداً الاثنين.

وقال جارسيا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة، "اللقاء يعني لنا الكثير، ركزنا كثيرا على الجانب النفسي للاعبين، تقبلهم للنواحي الفنية مهم أيضا، رغم أن مدة تولي المهمة معهم 4 أيام فقط".



وأضاف، "فريق الشرطة قوي للغاية ويضم 7 لاعبين دوليين، مباراة الغد تمثل الشوط الأول فقط، الأجواء في نادي الشباب صحية للغاية وتساعد على النجاح، وأنتظر دعم الجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية".

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

