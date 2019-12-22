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2019-12-22 | 19:14
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اقر مدرب نادي الشباب السعودي، لويس جارسيا، بصعوبة مباراة فريقه امام الشرطة في ربع نهائي البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
وقال جارسيا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة، "اللقاء يعني لنا الكثير، ركزنا كثيرا على الجانب النفسي للاعبين، تقبلهم للنواحي الفنية مهم أيضا، رغم أن مدة تولي المهمة معهم 4 أيام فقط".
وأضاف، "فريق الشرطة قوي للغاية ويضم 7 لاعبين دوليين، مباراة الغد تمثل الشوط الأول فقط، الأجواء في نادي الشباب صحية للغاية وتساعد على النجاح، وأنتظر دعم الجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية".
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الشباب السعودي: الشرطة فريق قوي.. لديه 7 لاعبين دوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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