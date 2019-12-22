رياضة 2019-12-22 | 19:04 1,504 مشاهدة اكد لاعب نادي الشرطة، كرار جاسم، الاحد، أن مباراة الشباب السعودية في ربع نهائي البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس"، هي بمثابة المباراة النهائية بالنسبة وسيتواجه الفريقان على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في دور ربع النهائي، غداً الاثنين. وقال جاسم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "مباراة الغد امام الشباب السعودي مهمة وبمثابة النهائي بالنسبة لنا".



واضاف "نسعى لإسعاد الجمهور العراقي وأتمنى أن نظهر بشكل مميز، الكل متفائل بتحقيق الفوز”. واضاف "نسعى لإسعاد الجمهور العراقي وأتمنى أن نظهر بشكل مميز، الكل متفائل بتحقيق الفوز”. وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرار جاسم: مباراة الشباب بمثابة النهائي بالنسبة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.