الحشد الشعبي يعلن تطهر طريق عكاشات – الرطبة من المتفجرات

اعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن قيام مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد بتطهير الطريق الرابط بين قضاءي عكاشات والرطبة في محافظة الانبار من المخلفات الحربية. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المفارز الفنية والهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي المرافقة للقوات الامنية في محافظة الانبار طهرت الطريق الرابط بين قضاءي عكاشات والرطبة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش الاٍرهابي".



وأضاف أنه "تم تطهير الطريق من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل آمن"، مبينا أن "المفارز الفنية والهندسية التابعة للمديرية المرافقة للقوات الامنية في محافظة الانبار تواصل عملها لحين الانتهاء من تطهير كافة المناطق المحررة من المخلفات الحربية بصورة تامة".



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