تنشر الخليج 365، وثائق تظهر طلباً موقعاً من قادة تحالف البناء نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، مقدم إلى رئيس الجمهورية لترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. العامري والمالكي والحلبوسي والفياض والخنجر يرشحون السهيل لمنصب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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