علاوي: الجدل القائم بشأن الكتلة الأكبر وتفسيرها معيب ومؤسف

اعتبر زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، الاحد، الجدل القائم بشأن الكتلة الأكبر وتفسيرها بأنه "معيب ومؤسف".
وقال علاوزي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "الجدل القائم حول الكتلة الأكبر وتفسيرها، كما حصل في انتخابات 2010، معيب ومؤسف، وهو مالم تشهده ديمقراطيات العالم أجمع".
وأضاف علاوي، أن "المنافسة غيرالشريفة والتهافت على المناصب،لايليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه، أودماء شهدائه"، مؤكدا بالقول "القرار ينبغي ان ينحاز الى رؤية الشعب وإرادته".
وتشهد الكتل السياسية جدلا واسعا منذ استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي، حيث ارسلت رئاسة الجمهورية أكثر من كتاب الى رئاسة البرلمان والمحكمة الاتحادية لمعرفة الكتلة الأكبر لكن دون جدوى.
وأضاف علاوي، أن "المنافسة غيرالشريفة والتهافت على المناصب،لايليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه، أودماء شهدائه"، مؤكدا بالقول "القرار ينبغي ان ينحاز الى رؤية الشعب وإرادته".
وتشهد الكتل السياسية جدلا واسعا منذ استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي، حيث ارسلت رئاسة الجمهورية أكثر من كتاب الى رئاسة البرلمان والمحكمة الاتحادية لمعرفة الكتلة الأكبر لكن دون جدوى.
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