حامي عرين اسود الرافدين يدخل القفص الذهبي

رياضة 2019-12-22 | 17:17 2,098 مشاهدة دخل حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزوراء، جلال حسن، القفص الذهبي واقام حفل زفافه اليوم الاحد. وذكر نادي الزوراء في بيان أن "الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي وبالنيابة عن العاملين في نادي الزوراء من كوادر ادارية وتدريبية ولاعبين وجماهير الفريق، تتقدم بالتهنئة لحارس مرمى النوارس والمنتخب الوطني جلال حسن لدخوله القفص الذهبي متمنين له حياة زوجية سعيدة".



يذكر أن حسن يبلغ من العمر 28 عاماً ومثل عدة اندية عراقية وهو الحارس الاول لنادي الزوراء والمنتخب الوطني.

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