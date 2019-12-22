بالوثائق.. الكتاب المرسل من رئيس الجمهورية إلى البرلمان بشأن تسمية الكتلة الأكبر

تنشر الخليج 365، بالوثائق الكتاب المرسل من رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

ويظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، اليوم الأحد بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010 واكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني :أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.



