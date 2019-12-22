واتفورد يعيد مانشستر يونايتد الى دوامة النتائج السلبية

مانشستر يونايتد خرج من الشوط الأول متعادلًا سلبيًا، وكان قريبًا من التقدم عن طريق خيسي لينجارد، لكن الإنجليزي أهدر فرصة هدف محقق من انفراد تام بالمرمى.

وتغيرت الأحوال في الشوط الثاني، بعد خطأ دي خيا حيث استطاع واتفورد أن يحسم اللقاء في 4 دقائق، بعدما سجل إسماعيلا سار الأول وباغت الحارس الإسباني الذي أخطأ خطأ فادحًا ولم يتمكن من الإمساك بالكرة في الدقيقة 50.



بعد 4 دقائق حصل واتفورد على ركلة جزاء بتدخل قوي من آرون بيساكا، ليسدد تروي ديني على يسار دي خيا ويسجل الثاني في الدقيقة 45.

دخل بول بوجبا في تغيير من أوليه جونار سولشاير، لتدعيم الفريق الأحمر، ولكن اللاعب الفرنسي الغائب منذ 88 يومًا، فشل في أن يساعد فريقه للعودة، رغم المحاولات الكثيرة على المرمى، وتمريراته الطولية في ظهر الدفاع.

جرينوود وراشفورد، واصل كل منهما الرعونة أمام المرمى وأهدرا العديد من الفرص السهلة للضيوف، لتنتهي المباراة لصالح واتفورد ويحقق الفوز الثاني له فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وبذلك أصبح رصيد واتفورد 15 نقطة، وصعد للمركز التاسع عشر بدلًا من الأخير، بينما يونايتد يظل في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.