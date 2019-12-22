التعليم النيابية: ما اثير بشأن قبول ابنة السهيل في الجامعات العراقية باطل

أكد لجنة التعليم النيابية، الاحد، أن ما اثير حول قبول ابنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل في الجامعات العراقية باطل. وقالت كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "دققت في قبول ابنة وزير التعليم العالي قصي السهيل في احدى جامعات العراق وقد وجدت انه تم قبولها ونقلها الى كلية الطب وفق القانون ووفق تعليمات نقل الطلبة الوافدين المعمول بها في وزارة التعليم والتي هي نفسها المعمول بها في عهد الوزراء السابقين له".



وأضافت كمبش، "تأكدنا من صحة كافة الوثائق والنتائج، كما وان القبول كان في عهد الوزير السابق".

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