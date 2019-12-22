الاولمبي يخسر في تجربته الودية بمعسكر الامارات

ثنائية ليوث الرافدين، سجلها كل من محمد رضا ومحمد داود، حيث لم تكن كافية لتحيق نتيجة ايجابية في المواجهة.

وتعد المباراة تجريبية لليوث الرافدين استعداداً لنهائيات آسيا والتي تنطلق في تايلند في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.



ومن المقرر ان يغادر الاولمبي الى تايلند في الـ29 من الشهر الحالي.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب الاولمبي، الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

