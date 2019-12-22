مسؤول محلي بالانبار: مدارس ومعاهد وجامعات المحافظة لم تشهد اي وقفة احتجاجية

أكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاحد، أن كافة مدارس وجامعات المحافظة لم تشهد اي وقفة تضامنية او احتجاجية او اضراب عن الدوام وان ما اشيع من جود مثل هكذا فعالية عارية عن الصحة . وقال الدليمي لـ الخليج 365، إن "كافة مدارس ومعاهد وجامعات الانبار لم تشهد وقفة احتجاجية او تضامنية وان الانباء التي تحدثت عن القيام بمثل هكذا فعالية عارية عن الصحة وان جميع المؤسسات التعليمية شهدت دوام رسمي خالي من اي نشاط بهذا الخصوص ".



وأضاف أن" آلية دوام المؤسسات التعليمية في الانبار تخضع لزيارات من قبل المسؤولين ولجان التربية والتعليم للوقوف على سير العملية التربوية وعدم السماح بإضاعة اي فرصة لارتقاء بالواقع التعليمي كون ان المحافظة عانت من ويلات التهجير وتدني الواقع التعليمي في الاعوام السابقة نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من مدن الانبار وقيام عناصرها بتدمير البنى التحتية لابنيه المدرسية".

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