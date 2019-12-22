القوات الأمنية تداهم منزلاً في الموصل وتستولي على أسلحة بداخله

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الاستيلاء على أسلحة كانت مخبأة بمنزل بعد مداهمته في مدينة الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الاول لواء المشاة ٢١ الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، داهمت احدى المنازل في المحلبية بالموصل".



وأضافت، أن القوة "استولت على مخبأ بداخله وتضبط ١٤ علبة بارود قذائف و٩ قنابر هاون مختلفة و٣ قذائف نمساوي واشرطة عتاد ١٢،٧ و٢٣ ملم وصاروخ قاذفة وحشوات SBG9، وهي من مخلفات داعش الارهابي وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد في المكان المخصص لذلك".

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