نائب يحمل محافظ البصرة مسؤولية غرق المحافظة ويشير إلى ملفات فساد

حمّل النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الأحد، محافظ البصرة أسعد العيداني مسؤولية غرق بعض مناطق المحافظة، مشيراً الى وجود ملفات فساد في بعض العقود التي تم احالتها الى هيئة النزاهة .
وأضاف أن "المحافظة تعاقدت مع شركة (Xylem Water) بمبلغ (6) مليار منذ اكثر من (6) اشهر لتجهيز (300) غاطس بمختلف الأحجام وهذه الشركة يبدوا بانها وهمية ولا يوجد لديها اي مقر او عنوان حقيقي"، لافتا الى ان "العقود الحكومية امتنعت في عقد شراء الغاطسات من اضافة فقرة ايفاد لجنة الاشراف لغرض معاينة الغاطسات في بلد المنشأ والتأكد منه وهذا يثير الشك بان الغاطسات في حال جهزت ستكون من منشأ رديئ".
وأوضح عواد، أن" محافظة البصرة رغم الميزانية الانفجارية، الا انها قللت عقد مبلغ تجهيز الاليات المخصصة لمديرية المجاري من (20) مليار الى( 6) مليار فقط بحجة ان اليات المحافظة تكفي وللعلم مديرية المجاري لديها عقد ايجار (12) آلية للمركز " .
وأشا إلى أن" مناقصة تجهيز الاليات رغم مصادقة مجلس المحافظة عليها منذ (6) اشهر الا ان المحافظة لم تحيلها للتعاقد"، مؤكداً ان" محافظ البصرة رغم ازمة الامطار وغرق المحافظة الا انه لم يتواجد فيها لايام والمحافظة تدار بالوكالة ".
وتابع عواد، أن" اقالة مدير المجاري هو كبش فداء للتغطية على فساد المحافظة فإما يكون الشخص مذنب ويكشف عن أخطائه واحالته الى النزاهة واما لم يكن مذنب وعدم رمي الاخطاء عليه"، مبيناً أنه "رغم مرور اكثر من (7) ايام من المطر لا زالت بعض المناطق غارقة وقد اختلطت مياه الامطار بالمياه الاسنة والحكومة المحلية لم تفعل شيء".
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