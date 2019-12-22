كردستان: الحلبوسي والبارزاني اتفقا على مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء

اعلنت رئاسة كردستان اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن اتفاق بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الاقليم نيجرفان البارزاني على "مساعدة الشركاء" في اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.

وقال مكتب بارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "استقبل قبل ظهر اليوم، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وخلال اجتماع حضره فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي، بحث الجانبان الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب العراقي".

واتفقت آراء الجانبين، بحسب البيان، على "العمل المشترك من أجل العثور على طرق إيجابية لحل المشاكل بالصورة التي تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق".

وأضاف: "كما اتفق الجانبان على الدعم المشترك للعملية السياسية ومساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق".