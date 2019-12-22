نائب عن البصرة يحمل المحافظ مسؤولية غرق المحافظة ويشير الى ملفات فساد

وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت مفاتحة قاضي النزاهة بخصوص غرق اغلب مناطق البصرة نتيجة الامطار الحاصلة مؤخرا"، محملا محافظ البصرة أسعد العيداني ومديرية العقود في المحافظة "غرق اغلب مناطق المحافظة، بسبب الفساد والاهمال المتعمد".واشار الى ان "المحافظة تعاقدت مع شركة (Xylem Water) بمبلغ (6) مليار منذ اكثر من (6) اشهر لتجهيز (300) غاطس بمختلف الأحجام وهذه الشركة يبدو أنها وهمية ولا يوجد لديها اي مقر او عنوان حقيقي"، لافتا الى ان "العقود الحكومية امتنعت في عقد شراء الغاطسات من اضافة فقرة ايفاد لجنة الاشراف لغرض معاينة الغاطسات في بلد المنشأ والتأكد منه وهذا يثير الشك بان الغاطسات في حال جهزت ستكون من منشأ رديء".واضاف عواد ان "محافظة البصرة رغم الميزانية الانفجارية الا انها قللت عقد مبلغ تجهيز الاليات المخصصة لمديرية المجاري من (20) مليار الى (6) مليار فقط بحجة ان اليات المحافظة تكفي وللعلم مديرية المجاري لديها عقد ايجار (12) الية للمركز ".

واوضح ان "مناقصة تجهيز الاليات رغم مصادقة مجلس المحافظة عليها منذ (6) اشهر الا ان المحافظة لم تحيلها للتعاقد"، مؤكدا ان "محافظ البصرة رغم ازمة الامطار وغرق المحافظة الا انه لم يتواجد فيها لايام والمحافظة تدار بالوكالة".

وتابع النائب عن محافظة البصرة، ان "اقالة مدير المجاري هو كبش فداء للتغطية على فساد المحافظة فإما يكون الشخص مذنبا ويكشف عن أخطائه واحالته الى النزاهة أو غير مذنب وترمى عليه الاخطاء"، مبينا انه "رغم مرور اكثر من (7) ايام من المطر لا زالت بعض المناطق غارقة وقد اختلطت مياه الامطار بالمياه الاسنة والحكومة المحلية لم تفعل شيء".

