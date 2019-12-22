نائبة تدعو لاختيار رئيس وزراء 'بعيدا عن الاحزاب' وتحذر من الفراغ السياسي

وقالت النائبة سعاد الوائلي في حديث لـ الخليج 365، "تابعنا وباهتمام بالغ وكبير الخطاب الابوي لمرجعيتنا الدينية في النجف الاشرف، حيث نعده باب النجاة والمشعل الهادي لكل خير وأمل في تحقيق ما يصبو إليه أبناء العراق الغيارى للوصول الى جادة الأمن والأمان"، مؤكدة أنها "ملاذ آمن وسد منيا بوجه الطامعين والغرباء من دعاة الفتنة والشر وقانا الله تعالى مكائد فتنهم".واضافت "نحن ملتزمون بتلك التوجيهات والإرشادات عاملين فيها أشد الالتزام وداعمون لمطالبكم الحقة التي خرجتم من أجلها، مطالبين معكم ومثلكم وبصوت واحد بضرورة الاستجابة السريعة لما يطمح له أبناء شعبنا من الكرامة والعيش بحرية في دولة كريمة يعز فيها الحق ويزهق الباطل، تحترم حق مواطنيها فيما يريدون وما يتطلعون له ويطمحون".

ودعت الوائلي الى "أهمية الإسراع باختيار شخصية سياسية مستقلة نزيه غير جدلية وبعيدة عن الاحزاب السياسية تنوء بحمل مهمة منصب رئاسة الوزراء تتولى تهئية كل الظروف والمناخات المطلوبة لأجراء انتخابات مبكرة تجلب الخير والسعادة للعراق الأبي بعد إكمال مشروع إقرار قانون الانتخابات الذي يضمن حقوق صوت الناخب العراقي من خلال الدوائر المتعددة ومفوضيتها المستقلة الجديدة".



وشددت في ذات الوقت "بضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحماية العراق من الوقوع في الفراغ السياسي اكراما لدماء الشهداء البررة وتضحياتهم الكريمة واستجابة لرغبة أبطال التظاهرات السلمية وتحقيق تطلعات الشعب في التقدم والازدهار".