داعية اماراتي يوجه رسالة 'محبة وتقدير' الى المرجع السيستاني

وجه الداعية الاماراتي المعروف وسيم يوسف، رسالة "محبة وتقدير" الى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.
وختم يوسف تغريدته بالقول، " فالحق أحق أن يتبع ".
وكان يوسف وهو رجل دين إماراتي، قد شن هجوماً على المرجعية الدينية العليا في النجف ، وأطلق حملة إلكترونية تحت هاشتاك "#أين_السيستاني؟".
ونشر الخليج 365، صورا ومقطع فيديو، كشف عنها النقاب (يوم الاثنين 16 كانون الثاني 2019)، توثق استقبال المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني جرحى الجيش العراقي تثمينا لتضحياتهم.
وكشف رئيس "رابطة جرحى الجيش العراقي"، مقدام رحيم، في تصريحات صحفية أنه "وسبعة عناصر بالجيش من الجرحى، زاروا قبل عدة أشهر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وتحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريما لهم".
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