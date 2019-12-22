المالكي يأمل في تسمية رئيس حكومة يلبي طموح الجماهير

وقال في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، واطلعت عليه الخليج 365، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".



وجدد المالكي، "رغبة العراق في توسيع علاقات الصداقة والتعاون مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات"، معبّرا عن ترحيبه "بموقف روسيا الداعم للعملية السياسية والشعب العراقي".واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن أمله في "تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير".

بدوره اكد السفير ماكسيموف دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه.