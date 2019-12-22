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المالكي يأمل في تسمية رئيس حكومة يلبي طموح الجماهير

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اعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، عن امله في أمله في تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير.

وقال في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، واطلعت عليه الخليج 365، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".


وجدد المالكي، "رغبة العراق في توسيع علاقات الصداقة والتعاون مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات"، معبّرا عن ترحيبه "بموقف روسيا الداعم للعملية السياسية والشعب العراقي".
واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن أمله في "تسمية رئيس حكومة يمتلك القدرة على النهوض بالمسؤولية ويلبي طموح الجماهير".

بدوره اكد السفير ماكسيموف دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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