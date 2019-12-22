غدا.. القضاء الاعلى يختار أعضاء مفوضية الانتخابات

اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى،ان يوم غد سيتم اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات. وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)، نسخة منه اليوم الاحد انه "سيتم اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الاثنين". واضاف ان "اجراء القرعة سيتم من قبل القضاة في مقر مجلس القضاء الاعلى".



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