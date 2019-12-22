نائب يعلن انسحابه من تحالف البناء بشكل كامل

اعلن النائب علي الصجري، الاحد، عن انسحابه من تحالف البناء بشكل كامل، فيما اكد وقوفه مع صوت الشعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح.

وقال الصجري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالَب بحقوقه المشروعة، وتنامي حالة الرفض لأشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين وعدم الاستجابة لتلك المطالَب رغم تأكيدات المرجعية الدينية لها، نؤكد وقوفنا مع صوت الشعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح، ورفض كل أشكال الهيمنة والتبعية والتدخلات الخارجية".

وطالب الصجري "القوى السياسية بضرورة الاستماع الى حركات الاحتجاج المطلبية وتلبية حقوقهم المشروعة، ومنع كل المحاولات الرامية الى فرض مرشحين لرئاسة الوزراء بأوامر خارجية لاتنسجم مع مطالب الشعب"، مشيرا الى ان "هذه المرحلة الراهنة تتطلب إلى تعاون جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياسية وتشكيل حكومة وطنية تنسجم مع مطالب المتظاهرين".

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وتابع انه "بعد ان تأكد لدينا ان هذا التحالف ليس كما اتفقنا عليه قبل تشكيلة بانه تحالف وطني يستمد قرارته حسب المصلحة الوطنية، ولكن اتضح لنا للاسف انه يوجه بشكل مباشر من خلال أملائات خارجيةوهذا خرق خطير للسيادة العراقية والتدخل في شؤونها الداخلية".

واكد "قررت الانسحاب من تحالف البناء بشكل كامل"، لافتا الى ان "مهمتنا ستتركز بالوقوف مع الجماهير المطالبة بالإصلاح والتغيير".