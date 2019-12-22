مراسلتنا في البصرة: انتظام الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس

أفادت مراسلة قناة السومرية في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بانتظام الدوام الرسمي في المحافظة، مشيرة الى استئناف دوام الجامعات والمدارس. وقالت مراسلة السومرية في محافظة البصرة، إن الدوام الرسمي في محافظة البصرة قد انتظم، صباح اليوم الاحد 22 كانون الاول، مشيرة الى استئناف دوام الطلبة في جامعات ومدارس المحافظة.

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