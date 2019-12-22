نائب عن الفتح: المرجعية مستاءة وتريد تشكيل حكومة قوية

كشف النائب عن تحالف الفتح حسين عرب، الاحد، عن عن استياء المرجعية من عدم اقرار قانون الانتخابات، مشيرا الى انها تريد حكومة قوية.

وقال عرب في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط وتابعته الخليج 365، ان "المرجعية الدينية مستاءة من عدم إقرار قانون الانتخابات كما أنها تريده قانوناً بدوائر متعددة"، مبينا ان "ذلك جاء عبر إشارتها الواضحة إلى أن الناخب يجب أن يكون قريباً من المنتخب وهو ما يعني الدوائر الصغيرة للمحافظات بخلاف ما يريده السياسيون".

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وأضاف عرب أن "المرجعية الدينية أكدت على إجراء انتخابات مبكرة"، موضحا انها "تريد تشكيل حكومة قوية قادرة على ضبط الإيقاع في البلد لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات حقيقية وقوية".

وأكد المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني، اول امس الجمعة، على ضرورة تشريع قانون الانتخابات وينتقد عرقلة تشريعه، فيما دعا الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة وتفادي الذهاب الى المجهول والفوضى.