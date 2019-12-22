منع عمال معمل غاز الناصرية، الاحد، دخول وخروج سيارات الغاز الى المعمل. وقال مراسل السومرؤية نيوز، ان عدد من عمال معمل غاز الناصرية منعوا دخول وخروج سيارات الغاز من والى المعمل. واضاف ان ذلك جاء بعد إنهاء خدماتهم من المعمل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انهاء خدماتهم.. عمال معمل غاز الناصرية يمنعون دخول وخروج سيارات الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.