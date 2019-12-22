غازي فهد: لا املك عصا سحرية للتغيير لكن ثقتي كبيرة في لاعبي العين

وقال فهد في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العين ودبـا الحصن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، "أود أن أشكر الجهاز الفني السابق لفريق الكرة الأول بقيادة الكرواتي إيفان ليكو، على الجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية مع الفريق، وثقتنا كبيرة جداً في لاعبي العين وجماهير هذا النادي الكبير، على تعزيز الطموحات والثقة لبلوغ الطموحات المرجوة".وأكمل: "التغيير سنة الحياة وبرغم أن مهمتي مؤقتة، إلا أن ثقتي كبيرة في رب العالمين وفي عملي ولاعبي العين على تحقيق أهداف النادي المرجوة، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الجميع من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير والفريق في أمس الحاجة إلى وقفة جماهيره في هذه المرحلة المهمة من الموسم الحالي".

وأردف: "من يمتلك الأسماء التي تضمها قائمة فريق العين حالياً بمقدوره التحكم في مجريات أي مباراة وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، والمؤكد أن عودة الثقة للاعبي الفريق وترميم الجانب البدني من أهم الأوليات في المرحلة الحالية، وشخصياً لا أملك عصاً سحرية للتغيير ولكن من يمتلك عناصر في قيمة لاعبي العين بإمكانه صناعة الفارق وتغيير الصورة التي كان عليها الفريق بكل تأكيد".



ورداً على سؤال حول استعادة الثقة لبعض اللاعبين المبعدين عن القائمة في المرحلة الماضية، قال: "نحن أمام تحدٍ جديد والمرحلة الماضية انتهت وشعور اللاعبين بالمسؤولية الأمر الذي لمسناه خلال الاجتماع الذي سبق تدريب اليوم من المكاسب الحقيقية التي تعزز من ثقتهم في مقدراتهم، إذ أظهر الجميع الرغبة القوية وروح التحدي في تحقيق أهداف النادي خلال الاستحقاقات القادمة".

وأضاف: "لا توجد مواجهة سهلة في كرة القدم ومباريات الكؤوس دائماً ما تتطلب تركيزاً كبيراً وجهوداً مضاعفة، بغض النظر عن اسم وموقع المنافس على خريطة التصنيف، وهناك عدة جلسات مع لاعبي الفريق لإعادة ترتيب الأوراق".

ورداً على سؤال حول أن كان استلام المهمة قبل يومين من أول مباراة يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له، قال: "كرة القدم مرتبطة بالتحديات الكبيرة حتى في الحصص التدريبية اعتبرها تحديات مهمة والمنافس في مباراتنا القادمة قدم عروضاً جيداً في مسابقة دوري الأولى مكنته من صدارة جدول الترتيب".

وعن لائحة المسابقة في وضع الأجانب، قال: "المؤكد أن اللائحة تفرض على فرق دوري المحترفين الاستعانة بلاعبين اثنين من الأجانب ومثلهم من المقيمين في مواجهة فرق الدرجة الأولى وحالياً الجزائري عبد الرحمن مزيان والتوغولي لابا كودجو خارج حساباتنا في المواجهة القادمة وسنقف على مدى جاهزية جميع اللاعبين خلال الحصتين التدريبيتين المقبلتين لوضع قائمة مباراتنا المقبلة".

