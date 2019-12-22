توافد مئات الطلبة الى ساحة التحرير في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتوافد اعداد من طلبة الجامعات الى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في الحركة الاحتجاجية القائمة منذ ثلاثة اشهر.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الموقف الامني ضمن ساحات التظاهر في بغداد جيد، مشيرا الى توافد اعداد من طلبة الجامعات تقدر بالمئات.
واشار المصدر الامني، الى أن المتظاهرين انسحبوا من جسر الاحرار وساحة الوثبة منذ يوم امس نحو ساحتي التحرير والسنك وماتبقى هي اعداد قليلة جدا، لافتا الى أن مشاجرة حدثت ليلة امس وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء وتم تسجيل ثلاث حالات طعن.
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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