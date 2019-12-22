بعد الديوانية.. اضراب في النجف 'صور'

شهدت محافظة النجف، اليوم الاحد، بدء اضراب مفتوح في اغلب الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات. وقال مراسل الخليج 365، ان طلبة المدارس انطلقوا صباح اليوم في مسيرة لاعلان إضراب مفتوح، فيما نصب طلاب جامعة الكوفة السرادق أمام مدخل الجامعة رافضين للدوام. واضاف المراسل ان طلاب جامعة الكوفة رفعوا شعار "أحدكم دوام واحدنا اعتصام". وتابع ان متظاهرين اقدموا في ذات الوقت على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية منها دائرتي المنتجات النفطية والهيئة العامة للضرائب. Advertisements

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